Янукович: скажу одне – казна порожня

Президент України Віктор Янукович наголошує, що всю інформацію про реальний економічний стан у державі, безперечно, буде оприлюднено. Про це Глава держави заявив сьогодні журналістам у Криму, додавши, що наразі поточна ситуація в країні «вивчається по багатьох напрямках».

«Скажу одне – казна порожня. Дефіцит державного бюджету – 12% ВВП, дефіцит Пенсійного фонду – майже 22 млрд.», – цитує Президента його прес-служба.

«Багато напрямків життєдіяльності держави знаходяться у тяжкому стані: вимиті обігові кошти, є великі борги по поверненню ПДВ. Як тільки буде вся інформація, її обов’язково буде оприлюднено», – наголосив Віктор Янукович.