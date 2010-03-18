Вже відомо, хто стане новим хмельницьким губернатором

Завтра у сесійній залі Хмельницької облдержадміністрації активу області буде урочисто представлено нового губернатора Василя ЯДУХУ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, В.ЯДУХА є керівником обласної організації Партії регіонів, а під час президентських виборів він очолював виборчий штаб Віктора ЯНУКОВИЧА.

Довідка УНІАН. В.ЯДУХА з листопада 2005 року очолює обласну організацію Партії регіонів. До цього він був головою Деражнянської райдержадміністрації Хмельницької області.