Начальником харківської міліції став радник Добкіна

Новим начальником Головного управління МВС України в Харківській області призначено полковника міліції Михайла МАРТИНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, нового керівника обласної міліції сьогодні представив у Харкові перший заступник міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенант міліції Сергій ПОПКОВ.

У церемонії представлення взяли участь керівники Харкова та області, зокрема голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, виконуючий обов`язки Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС, начальник Управління СБУ в Харківській області Андрій МУХАТАЄВ.

М.МАРТИНОВ народився 1954 року в Харківській області. Закінчив Харківський юридичний інститут. В 2007 - 2008 роках обіймав посаду начальника Харківського міського управління міліції. Депутат Харківської обласної ради (фракція Партії регіонів). З березня 2008 р. працював радником міського голови Михайла ДОБКІНА з правових питань.

М.МАРТИНОВ змінив на посаді керівника обласної міліції Анатолія СЛІПЧЕНКА, який подав у відставку за власним бажанням.