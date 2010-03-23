Питання ціни газу, ЧФ і російської мови мають вирішуватися разом

Питання зниження ціни на газ для України, продовження терміну базування російського Чорноморського флоту в Криму після 2017 року та статусу російської мови в Україні мають вирішуватися комплексно. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр з питань житлово-комунального господарства Олександр Попов.

«Думаю, що буде комплексний підхід для того, щоб наші нормальні добросусідські і, я б сказав, братські відносини між українським і російським народом, а одночасно і між урядами й президентами розвивались тільки в позитивному напрямку. І, безумовно, комплексний підхід дозволить нам вирішувати складні питання, в тому числі економічні. Бо договір (газовий) існує, і з доброї волі Росія знижувати ціну не буде. У них же теж криза», – сказав Попов.

Водночас, за його словами, «ані Президент, ані уряд не підуть на те, щоб інтереси українського народу відходили на другий план».

«Це буде рішення, яке зрозуміє і Україна, і Росія. І воно буде взаємовигідне», – заявив міністр.

Раніше депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін, якому донедавна був заборонений в’їзд до України, заявив, що питання зниження ціни на газ і питання продовження базування Чорноморського флоту Росії в Севастополі «може бути якимось чином спакетизованим».

Крім того, коментуючи заяву українського віце-прем’єра Сергія Тігіпка про те, що ціна на газ для України мала б бути такою, як для Білорусі, Затулін заявив: «Газ поставляється до Білорусі, в якій дві державні мови: російська і білоруська, і це позначається на кліматі рішення цього питання. Треба просто над цим замислитися».

Як повідомляють українські агенції, з посиланням на власні джерела, 23 березня до Москви має поїхати українська делегація для проведення газових переговорів.