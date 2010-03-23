Чорновіл каже, що комуністи гризуться між собою

Заява комуністів щодо можливості вийти із правлячої парламентської коаліції - прояв внутрішньопартійної боротьби всередині Комуністичної партії України. Про це заявив народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ (фракція Партії регіонів) під час зустрічі зі студентами та викладачами Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) на засіданні Дискусійного клубу при Академії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МАУП, за словами Т.ЧОРНОВОЛА, найгостріша боротьба нині відбувається між лідером КПУ Петром СИМОНЕНКОМ та впливовим кримським комуністом Леонідом ГРАЧЕМ. Останній, на думку депутата, є справжнім автором скандалу щодо невдоволеності комуністів розподілом посад. "Насправді комуністів менше за все цікавлять посади, про що свідчить їх попередній досвід у коаліціях. Натомість лідер комуністів П.СИМОНЕНКО опинився в незручному становищі, оскільки йому буде непросто пояснити своєму виборцю меркантильну позицію своєї партії", - вважає народний депутат. (УНІАН: в інтерв’ю нашому агентству, говорячи про співпрацю фракції КПУ з Президентом України та урядом, Л.ГРАЧ сказав, що те, «як обійшлися з комуністами, можна вважати, щонайменше, помилкою». Він наголосив, що фракція стала складником коаліції, відправили у відставку уряд Юлії ТИМОШЕНКО, але «сформовано уряд практично повністю силами «регіоналів». З них же складаються переважна більшість голів облдержадміністрацій». За словами Л.ГРАЧА, виникає питання: «А ми для чого в коаліції? Ми що, не заслуговуємо на те, аби було декілька міністрів комуністів? Ми що, не заслуговуємо, аби було декілька губернаторів комуністів?». «Заслуговуємо, звісно – і що стосується вкладу в їх перемогу, і що стосується нашого ставлення до справи», - додав Л.ГРАЧ.)

Говорячи про кадрову політику нової влади, Т.ЧОРНОВІЛ припустив, що найбільшим її недоліком є не стільки розподіл посад за партійними квотами в коаліції, скільки всередині груп впливу в самій Партії регіонів за принципом "балансу та противаг". Це, на думку народного обранця, закладає "бомбу" в ефективне функціонування нової вертикалі влади.

Т.ЧОРНОВІЛ також розкритикував низьку увагу нової влади до призначень "другого ешелону", в результаті чого, на його думку, другорядні посади отримують малодосвідчені та непрофесійні керівники. Він спрогнозував другу хвилю кадрових чисток, жертвами якої стануть ці керівники, пояснивши це тим, що Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ “потрібен швидкий результат".

Довідка УНІАН. МАУП є найбільшим недержавним ВНЗ у країні. В академії навчаються близько 45 тис. студентів. Дискусійний клуб МАУП почав свою роботу в 2008 році. Формат клубу припускає запрошення провідних політиків, чиновників, суспільних діячів і бізнесменів, які, крім столичної студентської аудиторії, мають можливість поспілкуватися в інтерактивному режимі відеоконференції з учнями філій Академії у всіх регіонах України.