Азаров - Черновецькому: час пішов

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ попередив мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що відлік часу для наведення порядку в столиці розпочався.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні уряду.

«Меру ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та його команді надано короткий термін для наведення порядку. Час пішов. І тому віце-прем’єр-міністру ТИХОНОВУ треба зосередити зусилля на виконанні визначених нами першочергових завдань», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем’єр підкреслив, що багато заходів не потребують великих витрат. «Наприклад, до Дня Перемоги зробити місто чистим, навести лад у дворах, на вулицях, відремонтувати шляхи. Словом, до великого свята привести столицю у святковий вигляд», - пояснив він.

М.АЗАРОВ також підкреслив, що проведення заходів з благоустрою стосується не лише Києва, а й решти українських міст.