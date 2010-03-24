Податкову в Україні також очолив «донецький»

12:38, 24 березня 2010
Політика
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Папаїка завідував кафедрою

Олександр Папаіка
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні представив нового голову Державної податкової адміністрації – Олександра ПАПАЇКУ, передає кореспондент УНІАН.

Довідка УНІАН. ПАПАЇКА Олександр Олексійович, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, завідувач кафедри Донецького державного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

До 2003 року очолював ДПА у Донецькій області.

З 1997 р. О.ПАПАЇКА очолює Федерацію кікбоксингу Донецької області.

 

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