В ЄЦ думають, що Табачник набиває собі ціну

Заступник голови партії “Єдиний Центр”, народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ вважає, що Міністерство освіти і науки хоче “переадресувати” корупцію з приймальної комісії до школи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Підживлюючи міф про «великі гроші» для спротиву проти нього, пан ТАБАЧНИК, очевидно, набиває собі ціну. Хоча насправді проблема не в ньому особисто. І навіть не в його одіозності. Проблема - в намірах, здатних поховати найцінніші здобутки освітньої реформи», - заявила Л.ОРОБЕЦЬ, коментуючи плани щодо внесення змін до правил вступної кампанії 2010 року, анонсовані новопризначеним міністром освіти і науки Дмитром ТАБАЧНИКОМ.

За словами політика, завдяки дружнім зусиллям громадськості вдалося «відмовити» міністра від ідеї доповнення зовнішнього незалежного оцінювання вступними іспитами до вишів. «Проте не меншу корупційну загрозу наразі містить інший намір ТАБАЧНИКА: прирівняти 1 бал шкільного атестату до 16 балів за сертифікатами ЗНО. Такі нововведення неминуче реанімують корупцію при вступі, змінивши її прописку - з приймальної комісії до директорського кабінету. А принагідно дискредитують ЗНО як незалежний механізм вступу до вищих навчальних закладів, що гарантує громадянам рівний доступ до вищої освіти», - зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.

За її словами, не робить честі міністрові й те, що він не гребує відвертими спробами приписати собі чужі здобутки, до яких немає жодного стосунку. «Очевидно, найлегше новому міністрові буде з 25% квотуванням пільговиків при вступі. Адже обіцяне ним квотування, завдяки нашим зусиллям, вже впроваджено. Це рішення набуло чинності ще 21 грудня 2009 (наказ МОН №1158 «Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України»), - нагадала політик.

За оцінкою народного депутата, войовничість Д.ТАБАЧНИКА у ставленні до кампанії на захист ЗНО провокує міністра до програшу там, де він мав би шукати союзників. «Освіті не потрібна війна. Так само, як і сотням тисяч абітурієнтів та їх батьків не потрібні «пожежні зміни» в правилах вступної кампанії за два місяці до її початку. Якщо ж міністр шануватиме права громадян і вимоги чинного законодавства, експертне середовище його підтримає, від чого в підсумку виграє не лише уряд, але й країна в цілому», - наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.