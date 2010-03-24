Гриценко: Яценюк не виправдав сподівань Ахметова

Арсеній Яценюк міг бути внесений на посаду прем’єр-міністра, якби зумів умовити більшість депутатів від НУНС підтримати нову парламентську коаліцію.

Про це в інтерв’ю «Главреду» розповів член фракції НУНС, голова парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони Анатолій Гриценко.

«Було таке відчуття, що Яценюк заручився підтримкою з боку впливових «регіоналів» рівня Ахметова, можливо, Януковича. І йому дали карт-бланш: якщо згуртує навколо своєї фігури як прем’єр-міністра понад тридцять сім депутатів НУ-НС, то тоді Янукович розмовлятиме з ним серйозно», - сказав Гриценко.

Проте, за словами депутата, Арсенію Яценюку не вистачило авторитету всередині фракції.

«Це було остаточно засвідчено під час його особистої зустрічі з Віктором Януковичем, яку організував Микола Мартиненко. Янукович прямо сказав, що прем’єром він бачить Азарова. Одразу після цього Арсеній Петрович «передумав» ставати прем’єром. Він вирішив стати опозиціонером», - розповів Гриценко.