Заступник Черновецького подав у відставку

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Сергій РУДИК написав заяву про відставку.

Про це йдеться в повідомленні С.РУДИКА, переданому УНІАН його прес-секретарем Вадимом НОСАЧЕМ.

«Очевидно, що мої ініціативи щодо перейменування вулиць, встановлення монументів національним героям та знесення пам’ятників вождям тоталітаризму, які були втілені за час роботи в міській адміністрації, не подобаються багатьом у нинішній владній коаліції. Переконаний, що ніяка посада не може бути приводом для зміни моїх переконань», - прокоментував С.РУДИК.

При цьому він подякував Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ за те, що саме при його головуванні, “незважаючи на неймовірно складну політичну ситуацію в столиці”, відбулися перейменування на честь українських героїв, зокрема: Січневого повстання на Івана Мазепи, Комінтерну на Симона Петлюри, Радянської України на Георгія Гонгадзе.

Довідка УНІАН. С.РУДИК обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з 2007 року. Координував та контролював діяльність Головного управління з питань внутрішньої політики; Головного управління у справах національностей та релігій; Управління міжнародних зв`язків.

Сьогодні, 24 березня, прес-служба КМДА поінформувала, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ скоротив більш ніж удвічі кількість заступників голови КМДА.

Зокрема, кількість перших заступників голови КМДА скорочено з чотирьох до одного, заступників голови КМДА - з 14-ти до 7-ми.

Водночас у повідомленні немає інформації, кого саме скорочено.