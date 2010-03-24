Кабмін готує рішення про скасування третини усіх регулювань

Уряд України має намір відмінити перевірки суб`єктів господарювання представниками всіх соціальних фондів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні на прес-конференції.

«Готуємо рішення, які на 30% знизять всі регулювання, що, у свою чергу, скоротить кількість перевірок, - сказав С.ТІГІПКО. - Лише вчора ми обговорювали рішення, які забороняють фактично перевірки всім соціальним фондам і щоб перевірки всіх платежів стосовно соціальних фондів здійснювала лише одна податкова адміністрація під час своїх планових перевірок».

Крім того, віце-прем`єр відзначив, що зараз триває підготовка законопроекту про єдиний соціальний податок, і він прогнозує, що документ буде внесено в парламент через місяць.