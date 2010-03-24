Черновецький велів почати роботу КМДА з чистого аркуша

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив своїм підлеглим впродовж найближчих десяти днів, тобто до чистого четверга, привести місто в порядок і прибрати все сміття.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення він озвучив сьогодні на розширеному засіданні колегії Київської міської держадміністрації, на якому він сьогодні, після тривалої відсутності, головує.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що цього року столиця пережила зиму, якої тут не було майже двадцять років. «На нас чекає нова проблема - сніг розтанув і на його місцях виявилися купи сміття. Я хочу, щоб через десять днів щодо більшості об`єктів ця проблема була вирішена», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, звертаючись до присутніх на засіданні голів районів і керівників управлінь КМДА і служб міста.

Він нагадав, що у християн є добра традиція до святого Христового воскресіння наводити порядок у домівках у чистий четвер. «І я вимагаю, щоб ми до цього часу (чистого четверга перед Великоднем, який святкуємо цього року 4 квітня, – УНІАН) навели порядок у місті», - наголосив мер.

Він також заявив, що з цієї миті робота в КМДА «починається з чистого листка». За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, за останні півтора роки в міськадміністрації відбувалося багато негативу і багато політики. «Сьогодні, я сподіваюся, ми покладемо цьому край», - сказав мер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також наголосив, що продовжує нести відповідальність за все, що відбувається в місті. «Оскільки ми починаємо новий етап взаємодії і сьогодні в Україні існує тверда вертикаль влади, я сподіваюся, що все буде по-новому», - сказав мер.