Експерт пророкує останній розпродаж держмайна

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що уряд Миколи АЗАРОВА буде змушений піти на підвищення активності в питанні приватизації та зовнішніх запозичень.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі В.БАЛИ з приводу планів уряду на подальшу співпрацю з МВФ.

«Хоч як це дивно, але уряд АЗАРОВА може ввійти в історію як дуже активний позичальник», - заявив експерт, додавши, що очевидно, надзвичайну активність цей уряд розгорне і в питаннях приватизації.

«Можна припустити, що впродовж цього року будуть спроби продати і «Укртелеком», і залишки акцій обленерго, і ряд портів, і навіть найпривабливіші підприємства транспортної сфери. При цьому останній розпродаж держмайна стане не тільки відповіддю на методи виконання передвиборних обіцянок ЯНУКОВИЧА, а й наслідком реалізації інтересів груп впливу в його команді», - заявив В.БАЛА.

При цьому, на його думку, після реалізації всіх «глобальних» планів з приватизації, уряд може спокійно піти у відставку, виконавши свою основну функцію. «Команда ЯНУКОВИЧА дуже швидко провела процес переформатування влади. Це означає, що вона не тягнутиме і з принциповими для них завданнями після приватизації і вибудовування моделей управління держмайном. У зв`язку з цим не варто дивуватися реалістичності перспектив передачі ГТС в концесію. Очевидно, що нова влада готова піти на такий крок всупереч усім передвиборним обіцянкам», - вважає В.БАЛА. Причому, прогнозує він, зробити це можливо виключно в перші дев`ять місяців перебування при влади, коли рівень впливовості цієї команди буде найвищим. «Далі роль опозиції посилиться, і проводити непопулярні заходи буде небезпечно в контексті електоральних перспектив», - вважає експерт.