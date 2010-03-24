Одеському екс-губернатору знайшли крісло в мерії

Екс-голова Одеської облдержадміністрації Микола СЕРДЮК став заступником міської голови Одеси. Про це сьогодні стало відомо УНІАН з інформованих джерел.

Тим часом, в муніципальному управлінні інформації не змогли повідомити, діяльність яких міських служб і управлінь доручено координувати екс-губернаторові: «ми не бачили розпорядження мера по кадрах, тому ані підтвердити, ані заперечити призначення М.СЕРДЮКА, а також коло його посадових обов`язків не можемо».

Нагадаємо, 18 березня головою Одеської ОДА призначено Едуарда МАТВІЙЧУКА, який замінив на цій посаді М.СЕРДЮКА. Раніше, 11 вересня 2009 року, тодішній губернатор Одеської обл. одержав мандат депутата Одеської облради, замінивши в цій представницькій структурі влади депутата від фракції НУНС Павла ТОНЮ, який несподівано подав заяву про дострокове складення своїх повноважень. Потім М.СЕРДЮК ввійшов до складу депутатської комісії з аграрної політики.

Перед призначенням в 2005 році на посаду голови Одеської ОДА полковник запасу М.СЕРДЮК обіймав посаду голови Київської райадміністрації Одеської міськради.