Мін’юст підрахував потужність політичних партій в Україні

Партія регіонів має найбільшу мережу первинних організацій у країні, а Соціалістична партія - найбільшу мережу структурних утворень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції з посиланням на міністра Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Зокрема, за даними Мін’юсту щодо реєстрації та легалізації структурних утворень та місцевих організацій політичних партій, станом на 2010 рік найбільшу мережу первинних організацій у країні легалізувала Партія регіонів - понад 17 тис. Одну з найбільших мереж первинних організацій мають «Єдиний центр» (близько 12 тис.); Народна партія (понад 7 тис.); політична партія "Наша Україна" (близько 5 тис.), Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" (близько 5 тис.); Українська соціал-демократична партія (близько 4 тис.); Українська народна партія (понад 2 тис.); партія "Реформи і порядок" (понад 1 тис.).

Співставну з парламентськими партіями мережу первинних організацій в Україні мають лише Республіканська партія України (близько 12 тис.); Соціалістична партія України (понад 12 тис.); Селянська партія України (близько 2 тис.).

Парламентські партії входять також до двадцятки лідерів за потужністю мережі структурних утворень у країні.

Зокрема, Народна партія зареєструвала в органах юстиції понад 13 тис. структурних утворень, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - близько 12 тис., Українська Народна Партія - понад 10 тис., політична партія "Наша Україна" - понад 7 тис., Партія регіонів - близько 7 тис., Комуністична партія України (КПУ) - понад 5 тис., “Єдиний центр” - понад 5 тис., Народний рух України - понад 3 тис., Українська соціал-демократична партія - понад 2 тис., Українська республіканська партія "Собор" - близько 2 тис., Народний рух України за Єдність - близько 2 тис.; партія "Реформи і порядок" - понад 1 тис.

З партій, які не представлені в парламенті, до двадцятки лідерів за кількістю структурних утворень увійшли Соціалістична партія України - близько 16 тис., Соціал-демократична партія України (об’єднана) - понад 12 тис., Селянська партія України - близько 6 тис., партія "Демократичний Союз" - понад 5 тис., Народно-Демократична партія (НДП) - понад 4 тис., Республіканська партія України, Всеукраїнське політичне об’єднання "Жінки за майбутнє".

Крім того, від 1 до 2,5 тисяч зареєстрованих структурних утворень мають: Конгрес українських націоналістів, партія "Трудова Україна", Партія національно-економічного розвитку України - понад 2 тис., Партія зелених України - понад 1 тис.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що попри невелику питому вагу політичних партій від загальної кількості легалізованих громадських формувань, поширення їх діяльності на територію всієї України значно активніше, ніж громадських організацій.

Так, в Україні зареєстровано понад 3 тис громадських та понад 1 тис. благодійних організацій. Таким чином, 173 політичні партії, які зареєстровані в Україні, складають лише 0,4% від загальної кількості легалізованих громадських формувань. Разом з тим, органами юстиції зареєстровано понад 162 тис. структурних утворень політичних партій та легалізовано шляхом повідомлення близько 101 тис. первинних осередків партій. Для порівняння, місцевих осередків всеукраїнських та міжнародних громадських організацій легалізовано близько 14 тис. та зареєстровано близько 1,3 тис. відділень, філій та представництв всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій.