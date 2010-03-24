БЮТ ініціюватиме недовіру губернатору в Чернігові

Фракція БЮТ у Чернігівській обласній раді ініціюватиме скликання позачергової сесії з метою висловлення недовіри голові обласної державної адміністрації Володимиру ХОМЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат України від БЮТ Олег ЛЯШКО під час прес-конференції у Чернігові.

"Це людина, яка завдає області лише шкоди", - сказав він, додавши, що В.ХОМЕНКО "замість того, щоб дбати про інтереси області, займається політикою".

Водночас народний депутат пояснив, що свого часу уряд Юлії ТИМОШЕНКО виділив 50 млн. грн. на газифікацію сіл регіону, і під час сильних морозів цієї зими можна було підключити до газопостачання близько 20 сіл, проте В.ХОМЕНКО розпорядився не робити цього, "щоб БЮТ не здобув додаткового рейтингу". Також О.ЛЯШКО стверджує, що керівник області у першу чергу вирішує власні проблеми.

Так само народний обранець зауважив, що спроби переформатування більшості в обласній раді, що, за його даними, намагається зробити голова облдержадміністрації, будуть невдалими, оскільки БЮТ має 35 депутатів із 90 в обласній раді.

Крім того, О.ЛЯШКО закликав депутатів місцевих рад від БЮТ, “Нашої України”, інших свідомих депутатів створювати опозицію до влади, "щоб давати по руках владі, коли вона посягатиме на інтереси людей, чи то на місцевому чи то на загальнодержавному рівні".