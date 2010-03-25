Комуністи хочуть ще портфелів

Комуністи як і раніше незадоволені кадровою політикою своїх партнерів по коаліції, ПР. Про це пише газета «Сегодня».

Регіонали пішли на кадрові поступки комуністам, щоб їх заспокоїти (КПУ заговорила про вихід з коаліції). Головним митником України вчора став депутат від КПУ Ігор Калетник, а главою Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг — соратник комуністів Василь Волга. Це стало підсумком особистих переговорів Петра Симоненка і Віктора Януковича. Проте джерело в КПУ додало, що комуністи хочуть ще посад. Наприклад, губернаторів. «Поки все йде до того, що ми в коаліції залишимося. Але шанс, що ми вийдемо, є — якщо нас і далі ігноруватимуть при розподілі портфелів. Якщо ми надумаємо виходити, то зробимо це красиво — напередодні ухвалення бюджету. Всім скажемо, що не враховані наші соцвимоги», — сказало джерело.