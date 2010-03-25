Опудало Табачника відправили потягом до Москви

Активісти сумських обласних організацій “Молодий Народний Рух”, “Спілка української молоді”, “Молодіжний націоналістичний конгрес” та “Студентське братство Сумщини” в рамках “АнтиТабачної кампанії” вчора відправили до столиці Росії потягом “Суми-Москва” опудало міністра освіти і науки України Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції організували на пероні залізничного вокзалу у Сумах прес-конференцію, під час якої поруч за стіл посадили опудало міністра й “урочисто вручили” йому квиток до Москви.

“Вручаємо Вам квиток на Москву, потяг №117, вагон 4, плацкартний, місце 4, на жаль, верхнє. Студенти від душі збирали гроші на квиток. Але, самі розумієте, студенти – народ бідний, і на квиток у зворотну сторону не вистачило. І на постіль теж. Живіть там щасливо. Скучати не обіцяємо”, – сказала голова правління обласної організації “Студентське братство Сумщини” Анна ТОВСТУХА, “звертаючись” до опудала.

При цьому вона повідомила, що кошти на справжній квиток до Москви активісти збирали упродовж трьох днів, зібравши загалом 420 грн.

“На квиток витратили близько 260 грн. Чи побажає “пан міністр” на решту харчуватися в дорозі – достеменно невідомо”, – сказав координатор “АнтиТабачної кампанії” на Сумщині Андрій РИБАЛКА.

На проводи “міністра” зібралося близько 60 студентів, журналістів та жителів Сум. Всі разом вони “довели” опудало до вагону, після чого посадили його на місце у вагоні. О 19.12 годині вечора, коли потяг рушив від перону в дорогу, організатори включили через мегафон марш “Прощання слов’янки”, а присутні дружно помахали вслід руками.

Студентка першого курсу Сумського національного університету Оксана БОНДАРЕНКО зауважила, що, як учорашня абітурієнтка, може сміливо оцінити користь зовнішнього незалежного оцінювання і не бачить сенсу в додаткових екзаменах, які, на її думку, підвищують можливість корупції і призводять до знецінення ЗНО.

А.ТОВСТУХА також нагадала, що Сумська міська рада ухвалила звернення до Президента, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради України з вимогою звільнити Д.ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти та науки.

В інтерв’ю УНІАН А.ТОВСТУХА повідомила, що студенти сумських вишів також ухвалили заяву до Президента, спікера парламенту та керівника уряду. У заяві сказано, що “призначення на посаду міністра освіти і науки України одіозного політика Дмитра ТАБАЧНИКА шокувало молодіжне, освітнє, наукове та культурне співтовариство Сумщини. Важлива сфера гуманітарної політики віддана людині, яка свідомо, відкрито і системно виступає проти основ державності та національної ідентичності: єдиної державної української мови, національної історії та соборності. Фактично наша доля, долі наших дітей і онуків, майбутнє нашої Батьківщини з волі політиканів опинилися в руках людини, “прославленої” цілою низкою кричущих “украіноненавісніческіх”, ксенофобських виступів...”.

За словами А.ТОВСТУХИ, молодіжні організації стурбовані подальшим співробітництвом “з таким” міністром освіти, адже їх погляди не мають спільних точок дотику. Робота громадських організацій спрямована на об`єднання суспільства навколо національних цінностей, щоб жителі лівого і правого берегів Дніпра вважали себе громадянами однієї країни – України, а діяльністю Д.ТАБАЧНИКА на посаді міністра освіти і науки України ці старання будуть перекреслені, переконані студенти.

У рамках “АнтиТабачної” кампанії на Сумщині вже поширюються листівки пропагандистського характеру, збираються підписи членів громадських організацій, які долучаються до руху. Ініціатори кампанії також заявляють, що готові організувати пікет зі своїми вимогами під час представлення нового губернатора області, що має відбутися вже найближчим часом.