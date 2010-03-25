Азаров полетів до Путіна

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відбув до Москви з одноденним робочим візитом для проведення переговорів з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, планується зустріч М.АЗАРОВА з керівництвом компанії «Газпром».

У поїздці М.АЗАРОВА супроводжують міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО і генеральний директор Національного космічного агентства Юрій АЛЕКСЄЄВ.

За інформацією прес-служби уряду РФ, на переговорах планується обговорити широке коло питань двосторонньої співпраці у торговельно-економічній сфері, зокрема в енергетиці, включаючи газову проблематику. Будуть розглянуті перспективи подальшого просування російсько-української виробничої кооперації, у першу чергу, у високотехнологічних областях - авіабудуванні, освоєнні космосу, ядерній енергетиці.

Очікується, що прем`єр-міністри обговорять поставки російського газу в Україну і його транзиту до країн Європи.