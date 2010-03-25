Ющенко каже, що не просився до Януковича прем'єром

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО стверджує, що ніколи не вів переговорів про своє можливе призначення на посаду прем`єр-міністра з новим главою держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню «КоммерсантЪ-Украина» (№52 від 25 березня 2010 року).

«По-перше, я таких переговорів не вів», - сказав В.ЮЩЕНКО, відповідаючи на питання про те, що кілька тижнів тому велася розмова про його можливе призначення керівником уряду в разі переформатування нинішньої коаліції.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що нинішнього Президента підтримали менш як половина виборців, а главі держави необхідно розуміти, що його головною метою має бути єдність України.

«Безперечно, Президента, який "зшиватиме" Україну, критикуватимуть. Але він повинен усвідомити специфіку своєї посади. Повірте, я дійсно дуже не хочу, аби Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ був Президентом Донбасу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, В.ЯНУКОВИЧУ ще належить багато зробити, щоб стати Президентом усієї України. Для цього, на думку В.ЮЩЕНКА, В.ЯНУКОВИЧ буде змушений відмовитися від багатьох властивих йому речей, завоювавши тим самим повагу людей, які за нього не голосували.

«Перш за все, цього можна досягнути при формуванні вищої влади, уряду. Президент повинен сказати: «Я хочу подати руку всім політичним силам і запропонувати об`єднатися задля консолідації України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На думку екс-глави держави, потрібно назвати 7-10 тем, які розділяють українців, і спробувати розтлумачити їх так, аби ці спірні теми не заважали руху вперед. «Якщо цього буде досягнуто – мене влаштує такий варіант співпраці. А Президентові в разі консолідації всіх політичних сил легше проводитиме складні економічні реформи, які так необхідні Україні», - переконаний В.ЮЩЕНКО.