Тимошенко скасувала візит до Брюсселя
Замість лідерки БЮТ поїде Немиря
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не братиме участі в саміті Європейської народної партії, який відбудеться сьогодні у Брюсселі.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили поінформовані джерела в ЄНП.
“На сьогодні ми можемо сказати, що Ю.ТИМОШЕНКО не братиме участь в саміті”, - сказав співрозмовник агентства.
Він не уточнив причин скасування запланованого раніше візиту лідера БЮТ до Брюсселю.
Разом з тим, за словами іншого співрозмовника УНІАН з ЄНП, БЮТ на саміті представлятиме колишній віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ.
Як повідомляв УНІАН, два тижні тому Г.НЕМИРЯ заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО збирається взяти участь у саміті ЄНП в Брюсселі, що традиційно відбудеться напередодні засідання Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).