Азаров - уже у Москві

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прибув до Москви з одноденним робочим візитом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, у столиці Росії М.АЗАРОВ проведе переговори з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ і головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

У поїздці М.АЗАРОВА супроводжують міністр палива й енергетики Юрій БОЙКО, міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО і генеральний директор Національного космічного агентства Юрій АЛЕКСЄЄВ.

За інформацією прес-служби уряду РФ майбутні переговори стануть продовженням багатогранного предметного діалогу з українськими партнерами, дадуть змогу оперативно розглянути актуальні питання двостороннього співробітництва.

Зокрема, планується обговорити широке коло питань двосторонньої співпраці в торговельно-економічній сфері, зокрема в енергетиці, включаючи газову проблематику. Буде розглянуто перспективи подальшого просування російсько-української виробничої кооперації, в першу чергу, у високотехнологічних галузях - авіабудуванні, освоєнні космосу, ядерній енергетиці.

Очікується, що В.ПУТІН і М.АЗАРОВ погодять терміни проведення і порядок денний шостого засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської Міждержавної комісії.

Як відзначають в уряді РФ, за підсумками 2009 року Україна є шостим за величиною торговим партнером Росії після Нідерландів, Німеччини, Китаю, Італії і Білорусі. Після помітного скорочення товарообігу в 2009 році в результаті світової фінансово-економічної кризи, в двосторонній торгівлі позначилися суттєві ознаки відновлення.

У січні 2010 року товарообіг з Україною збільшився більш ніж удвічі, порівняно з відповідним періодом минулого року, і становив 2,132 млрд. дол.

Очікується, що прем`єр-міністри обговорять постачання російського газу в Україну і його транзиту до країн Європи.