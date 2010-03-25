Ющенко не бачить проблем у тому, що дотепер живе на держдачі

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО не бачить проблем у тому, що він дотепер проживає на президентській дачі в Кончі-Заспі.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню «КоммерсантЪ-Украина » (№52 від 25 березня 2010 року), відповідаючи на запитання, чи залишиться він жити на цій дачі й надалі.

«У чому питання? Є ж закон, згідно з яким для Президента після його перебування на посаді формуються певні рішення про його статус. Не я сам прописую собі ці статусні речі, не я ухвалюю відповідний указ», - сказав він.

В.ЮЩЕНО зазначив, що це належить до компетенції діючого Президента. «До нього, як автора ухваленого рішення, вам і слід звернутися. Крім того, ви можете звернутися до світового досвіду. Подивіться, де в Чехії проживає Вацлав ГАВЕЛ. Або в Америці, або в Росії – у будь-якій країні колишній Президент», - сказав він.