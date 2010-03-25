Держкомлісгосп віддали Литвину

Державний комітет лісового господарства України очолив народний депутат з фракції Блоку Литвина Микола ШЕРШУН.

Відповідне рішення уряду оприлюднене сьогодні в газеті “Урядовий кур’єр”.

До цього призначення комітет очолював Микола ТИМОШЕНКО, який був звільнений Кабміном.

Довідка УНІАН. М.ШЕРШУН обраний до Верховної Ради по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Литвина" (Народна Партія, Трудова партія України). Голова Лічильної комісії Верховної Ради шостого скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Народився 26 жовтня 1951 р. Член Народної Партії, очолює Рівненську обласної організації Народної Партії.