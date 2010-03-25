Азаров призначив у Держспоживстандарт «темну конячку»

Кабінет Міністрів України призначив головою Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держспоживстандарту) Олега ПОВОЛОЦЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки, О.ПОВОЛОЦЬКИЙ був представлений колективу комітету міністром економіки Василем ЦУШКОМ 24 березня.

За інформацією прес-служби Держспоживстандарту, під час представлення нового керівника В.ЦУШКО відзначив необхідність зберегти високопрофесійні кадри комітету. Також пріоритетним завданням Держспоживстандарту В.ЦУШКО назвав «розв’язання проблеми відповідності нормам якості української продукції, що виробляється для експотру.

Відзначимо, з лютого 2008 року Держспоживстандарт очолювала Лариса ЛИСЮК.

У Держспоживстандарті агентству УНІАН не змогли надати інформацію про колишнє місце роботи нового керівника комітету, а також біографічні дані.

Зокрема, в прес-службі Держспоживстандарту повідомили, що не мають у своєму розпорядженні біографічної довідки щодо О.ПОВОЛОЦЬКОГО. Секретар голови комітету не з`єднала кореспондента УНІАН з О.ПОВОЛОЦЬКИМ, пославшись на зайнятість нового керівника комітету і порекомендувала звернутися в прес-службу.