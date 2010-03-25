Добкін звільнив племінника Ющенка

У Харківській обласній державній адміністрації майже повністю оновлено склад заступників губернатора.

Як передає кореспондент УНІАН, про нові кадрові призначення повідомив новий голова Харківської ОДА Михайло ДОБКІН сьогодні на позачерговій сесії Харківської обласної ради.

Виконуючим обов’язки першого заступника голови Харківської облдержадміністрації призначено Володимира БАБАЄВА, який до цього виконував обов’язки губернатора після відставки попереднього керівника області Арсена АВАКОВА. В.БАБАЄВ єдиний із заступників, який зберіг свою посаду після зміни губернатора Харківщини.

Виконуючими обов’язки заступників голови Харківської облдержадміністрації призначені також: з питань життєзабезпечення області - Валентин ДУЛУБ (до цього - голова Дзержинської райради Харкова); з питань економіки - Юрій САПРОНОВ (бізнесмен, депутат Харківської міськради); з питань соціальної політики - Ігор ШУРМА (до цього - заступник міського голови - директор Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міськради); з питань внутрішньої політики та комунікацій - Євген САВІН; з питань АПК - Віталій АЛЕКСЕЙЧУК. В.о. заступника голови ОДА з організаційно-правових питань, керівником апарату облдержадміністрації призначено Василя ХОМУ.

Як відомо, одним із заступників Авакова був Ярослав Ющенко – син нардепа Петра Ющенка і племінник екс-Президента.