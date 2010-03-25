Томенко бачить загрозу «Інтер-експансії»

17:52, 25 березня 2010
Політика
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Віце-спікер наводить приклади

Віце-спікер українського парламенту Микола Томенко вважає небезпечним процес монополізації телевізійного та рекламного ринку в руках одного фінансово-політичного угрупування.

В інтерв’ю газеті «Вечірні вісті» Томенко звернув увагу на загрозливі тенденції, що відбуваються в інформаційній сфері України після президентської виборчої кампанії.

«Ця так звана «Інтер»-експансія набуває загрозливих форм», - цитує слова Томенка офіційний сайт БЮТ.

На думку віце-спікера, останніми прикладами цього є фактичне звільнення двох членів Нацради судовим рішенням за позовом одного з каналів групи «Інтер», що призвело до блокування діяльності Національної ради з питань телебачення та радіомовлення; кадрові призначення на Першому національному, що фактично роблять рекламну діяльність державного каналу складовою комерційного пулу групи каналу «Інтер»; завершення процедури знищення спортивного каналу «Мегаспорт» та перетворення його в канал азартних ігор «Мега».

«Останнє особливо актуально в контексті заяв нинішньої влади, що перед ЄВРО Україна мусила би мати спортивний канал», - підкреслив політик.

Однак найнебезпечнішим Томенко вважає «активне втручання СБУ в діяльність Нацради з питань телебачення та радіомовлення».

Микола Томенко наголосив, що за інформацією, яка обговорюється в медіа-середовищі, ця фінансово-політична група довкола каналу «Інтер» намагається впливати і на інші канали, які діють в Україні.

З огляду на це, Микола Томенко ще раз висловився за необхідність якнайшвидше та на професійній основі сформувати новий склад Національної ради з питань телебачення та радіомовлення за квотою Верховної Ради, визначитися з керівництвом Комітету з питань свободи слова та інформації ВР, «який, зрозуміло, мусів би очолювати представник опозиції» та «зупинити небезпечну тенденцію наступу на свободу слова, що спостерігається останнім часом».

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