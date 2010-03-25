Бютівець: у «регіоналів» вийшло все за Макіавеллі

Народний депутат від БЮТ, член Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ переконаний, що обіцянки Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про підвищення соціальних стандартів були всього лише виборчими технологіями і грубим масштабним обманом найбільш знедолених категорій населення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

За словами депутата, “уряд ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА закладає у державний бюджет на 2010 рік завідомо занижені показники мінімальної заробітної плати”.

Як заявив А.ПАВЛОВСЬКИЙ, уряд Миколи АЗАРОВА планує встановити рівень мінімальної зарплати на кінець року у розмірі 888 грн., що майже на 100 грн. менше прожиткового мінімуму.

Він зазначив, що, враховуючи рівень інфляції, мінімальна зарплата на кінець року повинна становити більше 1 тис. грн.

«Це ціна соціальних передвиборчих обіцянок ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів, які обіцяли покращити життя вже сьогодні: підвищити майже вдвічі мінімальні заробітні плати, пенсії, стипендії», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

«У «регіоналів» вийшло все по Макіавеллі: коли йдеш до влади – обіцяєш все що завгодно, коли прийдеш до влади – завжди поясниш, чому ти це не зробив», - зазначив БЮТівець.

Він наголосив, що обіцянки Партії регіонів луснули, як мильні бульбашки.

«Всі громадяни України є свідками невиконання ЯНУКОВИЧЕМ і його урядом своїх же соціальних зобов’язань, які вони взяли перед своїми виборцями», - резюмував він.