Ющенко: присвоєння Героя Бандері не було випадковим

Ющенко у листі Єжи Бузеку висловив здивування позицією Європарламенту щодо визнання Бандери Героєм України

Екс-президент України, лідер «Нашої України» Віктор ЮЩЕНКО висловлює здивування пункт резолюції Європейського парламенту стосовно присвоєння Степану Бандері звання Героя України.

Про це В.ЮЩЕНКО написав в листі Президенту Європейського парламенту Єжи БУЗЕКУ, повідомили УНІАН в прес-службі “Нашої України”.

“Як керівник держави, який прагнув об’єднати народ на грунті його справжньої героїчної і трагічної історії, як політик, який продовжуватиме цю роботу, не можу не висловити своє здивування щодо пункту резолюції, де висловлюється глибокий жаль з приводу присудження Степанові Бандері звання Героя України”, - йдеться в листі.

В.ЮЩЕНКО зазначає, що його рішення про присвоєння С.Бандері звання Героя України не було випадковим. Воно базувалося на висновках вчених – істориків і дослідників архівів.

“Це рішення стало виявом належної шани особі, яка своєю діяльністю безпосередньо спричинила відродження незалежної Української держави”, - наголошує В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що Польща теж пройшла через “болісний, але вкрай необхідний період перегляду минулого, формування власного погляду на свою історію”. За словами екс-президента України, для цього полякам довелося подолати замовчування Катині, брехню про Варшавське повстання чи героїчний опір вояків Армії Крайової. Тому, наголосив В.ЮЩЕНКО, залишатимуться певні сторінки нашого минулого чи його діячі, які по-різному сприйматимуться українцями та поляками.

Він переконаний, що порозуміння в оцінці Армії Крайової чи Української повстанської армії повинно опиратися не на те, що одні вбивали українців, а інші поляків, а на те, що обидві структури завзято протистояли тоталітарним режимам, боролися за національне визволення своїх народів.

”Повернення до правди про минуле, яким болісним воно не було б, - це запорука демократичного розвитку у майбутньому. Робота в цьому напрямку є втіленням у життя справжніх європейських цінностей, тому ми продовжуватимемо її. Українці повинні донести Європі і світові правду про тих, хто боровся за наше визволення»,- наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент в своїй резолюції від 25 лютого висловив жаль з приводу рішення тодішнього Президента України В.ЮЩЕНКА присвоїти звання Героя України лідеру Організації українських націоналістів Степану Бандері, який “співпрацював з нацистським режимом”.

Депутати Європарламенту висловили сподівання, що новий Президент України перегляне це рішення.