Катеринчук: ПР готує підстави не йти на дострокові вибори

Народний депутат України, лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що Партія регіонів готує законодавчі підстави, щоб не йти на дострокові парламентські вибори, якщо Конституційний суд України прийме рішення, що коаліція у Верховній Раді була створена незаконно.

Про це депутат заявив в ефірі Радіо «ЕРА-FM», повідомили УНІАН у прес-службі Європейської партії України.

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, на дострокові вибори ніхто не піде, тому що «вже сьогодні у Верховній Раді зареєстровано проект змін до Регламенту, де пропонується, якщо є 15 і більше позафракційних депутатів, вони мають статус фракції». «Це відповідь на питання, що буде далі робити ПР в разі рішення Конституційного суду не на їх користь», - додав депутат.

Водночас, народний депутат від фракції ПР Олена БОНДАРЕНКО в ефірі Радіо «ЕРА-FM» заявила: якщо Конституційний суд України прийме рішення, що коаліція у Верховній Раді була створена незаконно, то парламент піде на дострокові вибори.

За словами депутата, вона не вірить у нові переговори. «Ми не бачимо тих, хто готовий створювати з нами коаліцію. Якщо Конституційний суд прийме рішення про те, що коаліцію так створювати неможливо, незаконно, тоді ми підемо на дострокові парламентські вибори», - запевнила О.БОНДАРЕНКО.

Довідка УНІАН. У законопроекті про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо права опозиції), внесеному до Верховної Ради України народним депутатом Василем КИСЕЛЬОВИМ (позафракційний) 23 березня, зокрема, зазначається: “Народні депутати, які на законних підставах не перебувають у складі депутатської фракції, можуть об’єднуватися в депутатську групу. Оголошення про створення депутатської групи позафракційних депутатів робить на пленарному засіданні Верховної Ради координатор групи. Якщо кількість позафракційних депутатів, які об’єдналися у депутатську групу, становить п`ятнадцять і більше осіб, така група користується правами фракції”.

В.КИСЕЛЬОВ був обраний до ВР за списком Партії регіонів.