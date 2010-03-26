Хто з нової коаліції відкликає підписи?

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО звернувся до Секретаріату ВР з проханням надати інформацію, від кого з народних депутатів, що підписалися під документом про створення коаліції «Стабільність і реформи», надійшли звернення про відкликання своїх підписів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за відповідною інформацією віце-спікер звернувся у зв’язку з тим, що представники ЗМІ попросили його підтвердити, чи відповідає дійсності те, що шестеро депутатів подали заяви до Секретаріату ВР про відкликання своїх підписів під документом про створення коаліції між ПР, КПУ і Блоком Литвина.

М.ТОМЕНКО переконаний, що оскільки досі триває дискусія стосовно легітимності нинішньої коаліції, а відповідне питання розглядається у Конституційному Суді, така інформація є надзвичайно важливою та суспільно-значимою.