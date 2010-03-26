У БЮТ перейнялися керівництвом фракції НУ-НС

Один з лідерів БЮТ, заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що «єдиний для НУ-НС шанс не перетворитися на фракцію з «технічного підголоску» більшості – обрати нового керівника в особі В’ячеслава КИРИЛЕНКА».

Про це М.ТОМЕНКО заявив в інтерв`ю «Лівому берегу».

М.ТОМЕНКО вважає, що «після всього Миколі МАРТИНЕНКУ складно буде утриматися на посту керівника фракції «Наша Україна – Народна самооборона».

На думку політика, М.МАРТИНЕНКА можуть змінити, і «найбільш вірогідна альтернатива – В’ячеслав КИРИЛЕНКО, його можуть підтримати не менш як 40 депутатів».

«Вважаю, єдиний для НУ-НС шанс не перетворитися на фракцію з «технічного підголоску» більшості – обрати нового керівника в особі В’ячеслава КИРИЛЕНКА як носія національно-демократичної ідеології. Думаю, ми переконуватимемо колег піти саме цим шляхом. Група КИРИЛЕНКА – єдина ідеологічна у «помаранчевій» фракції. Інші – прагматичні, спиралися або на адмінресурс, або на гроші», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, про об`єднану парламентську опозицію можна буде говорити, якщо ми порозуміємося з групою В.КИРИЛЕНКА. І якщо відповідне рішення ухвалить фракція НУ-НС.

М.ТОМЕНКО переконаний: «Формуючи опозицію, ми не маємо уподібнюватися Партії регіонів – порушувати регламент. Звичайно, про союзництво можуть заявити окремі політичні сили, але краще, щоб відповідне рішення ухвалила фракція».