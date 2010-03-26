Кільчицьку взяв на роботу Шустер

Колишній перший заступник голови Київської міської держадміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА відучора працює у ток-шоу «Шустер-Live».

Про це вона повідомила в середу, 24 березня, в інтерв`ю виданню «Новая газета», яке опубліковане у сьогоднішнього випуску газети (№ 53 (425)).

«З цього четверга починаю працювати хронікером у програмі «Шустер-Live», допомагатиму ведучому, як це робить, наприклад, Мустафа (НАЙЄМ)», - розповіла І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Водночас вона сказала, що це тимчасова робота: «Чим займатимуся пізніше, ще не вирішила, але повертатися до банківської сфери поки що не збираюся. Час влаштувати особисте життя - на літо намічене моє вінчання у Парижі».

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, у вівторок у неї була розмова з київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, а в середу вона звільнилася, «за обопільною згодою сторін».

«Думаю, у верхах ухвалене правильне рішення щодо скорочення кількості заступників мера. І в країні, нарешті, з`явилася влада (я взагалі не розумію, де ми жили в останні п`ять років), яка жорстко наводить лад, і це правильно», - додала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Призначення Алли ШЛАПАК, яка тепер опікуватиметься соціальною політикою і медициною в Києві, І.КІЛЬЧИЦЬКА вважає дуже вдалим.

«Вона опікувалася цими питаннями у Київраді і чудово в них розбирається. Щодо мене, то я і далі приділятиму увагу дитячій туберкульозній лікарні - підписала з ними угоду не як урядовець, а як громадянин», - сказала вона. Також вона зазначила, що «особливої радості від звільнення не відчуває», однак відзначила, що її мало що може вибити з колії.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня прес-служба КМДА поінформувала, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ скоротив більше, ніж удвічі кількість заступників голови КМДА.

Зокрема, кількість перших заступників голови КМДА скорочена з чотирьох до одного, заступників голови КМДА - з 14-ти до 7-ми.

Зокрема, у новій структурі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) першим заступником голови КМДА залишається Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Заступниками голови КМДА стали Денис БАСС, Броніслав СТИЧИНСЬКИЙ, Віктор СІВЕЦЬ, Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, Валерій МИРОНОВ, Ігор ДОБРУЦЬКИЙ. Також заступником голови КМДА з соціальних питань і медицини призначена А.ШЛАПАК, яка очолює відповідну комісію у Київраді.