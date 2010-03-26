У Миколаєві побилися через Табачника (фото)

У центі Миколаєва 25 березня відбулося зіткнення між супротивниками і прихильниками міністра освіти і науки України Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, заявку на проведення акції проти міністра освіти і науки України Дмитра ТАБАЧНИКА подали представники ВО «Свобода». Це стало відомо місцевим членам Прогресивної соціалістичної партії України, які вирішили виступити на підтримку міністра, зібравши під своїми прапорами близько 300 осіб.

Першими до будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації підійшли представники КПУ, ПСПУ, Партії регіонів і «Російського блоку». Пікетники тримали в руках плакати: «Табачник - за російську, росіяни - за Табачника», «Отримай, фашист, Табачника!», «Оранжева шваль, руки геть від Табачника!», «Табачник, забий осиковий кіл у фашизм!». Почався мітинг, під час якого депутати, представники вишів Миколаєва, активісти громадських організацій говорили про достоїнства міністра.

Водночас біля міськвиконкому, розташованому неподалік, з іншого боку площі Леніна, зібралися представники «Свободи», за чисельністю, що явно поступалися представникам лівих – приблизно осіб 30-40.

Коли дві групи зійшлися разом, отаман місцевого козацтва вирвав з рук тягнибоківців плакат і розірвав його. Виникла колотнеча, в якій взяли участь близько 20 осіб. Під час словесної перепалки з одного боку звучали вигуки: «Бандерівці!», «Фашисти!», «Скоти!». З іншою, у відповідь: «Комуняку - на гілляку!», «Героям - слава!».

Припинити колотнечу вдалося представникам правоохоронних органів: співробітники «Беркута» відсікли представників ВО «Свобода» і відвели їх групу до Інгульському мосту, де і відпустили. Представників партії Н.ВІТРЕНКО оточили співробітники УВС, заспокоївши пікетників.

Як розповів кореспонденту УНІАН Дмитро НІКОНОВ, депутат міської ради, керівник фракції Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція», його прихильники вважають, що точка зору опонентів, представників «Свободи», не «відповідає дійсності». «Вони хочуть зняти і відправити до відставки Д.ТАБАЧНИКА, тому що вони – українофоби і виступають проти української влади. Вони бояться того, що Д.ТАБАЧНИК хоче зробити освіту в Україні більш демократичною і доступною».

«Особисто я вважаю, - додав Д.НІКОНОВ, - що Д.ТАБАЧНИК припинить насильницьку українізацію нашої освіти. Думаю, що ми зробили правильно, виступивши на його захист. І у нас все вийшло. Ми хотіли не дати маргіналам висловити думку, яка не розділяє більшість миколаївців. 72% жителів області висловилися на підтримку Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Хоча позитивно ми оцінюємо не всі його кроки, але його підтримала більшість миколаївців. І це не можна не брати до уваги».

Журналіст газети «Український південь», органу Миколаївської обласної організації Народного Руху України Олександр МАЛИЦЬКИЙ у бесіді з кореспондентом УНІАН сказав: «Я був на боці тягнибоківців, підтримував їх морально і психологічно, але більше брав участь в акції як журналіст і спостерігач. Так акції проводить не можна. Сьогоднішня принесла зворотний ефект. Поле бою залишилося за вітренківцями».

На думку представника НРУ, «Д.ТАБАЧНИКА призначено спеціально, щоб спровокувати безлади. І це тільки початок, навіть не квіточки! Якщо буде потрібно, ним пожертвують, щоб заспокоїти націоналістів. Але сьогодні потрібно діяти інакше і координувати свої дії з другими патріотичними організаціями, політичними силами».

Фото Андрія Дворецького, УНІАН