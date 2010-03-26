Гриценко підозрює, що Янукович і хоче зробити щось корисне, та не знає як

Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що на початку діяльності на посту Президента Віктор ЯНУКОВИЧ поки що реалізовує політику у сфері національної безпеки і оборони неефективно і не на належному компетентному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні під час засідання круглого столу «Прискорення оборонної реформи в Україні: пропозиції Верховному головнокомандувачу», яке відбулося сьогодні у Центрі економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова.

«Я боюся, що цей рік буде втрачений для Збройних сил. Є така загроза», - зауважив політик.

Він, зокрема, зазначив, що Президент і досі не призначив новий склад Ради національної безпеки і оборони України та, зокрема, не провів важливі засідання цієї структури з питань протидії повені та чисельності Збройних сил.

«А зараз не знає, які параметри закладати у бюджет. Частина силових структур зараз поза законом, зокрема, армія-2008 року: у минулому році не була затверджена чисельність ЗСУ, цього року також не затверджена», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Він також зауважив, що наразі невідома позиція Верховного головнокомандувача й щодо проведення на території України міжнародних військових навчань.

«Я припускаю, що Президент хоче зробити щось корисне, але що саме – він не знає. Чи є кому йому підказати?», - зауважив А.ГРИЦЕНКО, характеризуючи ситуацію навколо реалізації главою держави політики у сфері нацбезпеки і оборони.

У зв’язку з чим він також зауважив, що В.ЯНУКОВИЧ не має попереднього досвіду щодо вирішення проблем Збройних сил, питань оборони.

А.ГРИЦЕНКО також критично охарактеризував ситуацію щодо сьогоднішньої кадрової політики у військовому відомстві.

За його інформацією, усі кадрові призначення, які планується здійснити стосовно керівного складу Міноборони, матимуть за мету вирішення питань щодо матеріально-фінансових ресурсів, а не проблем боєздатності армії, виведення її на новий якісний рівень.