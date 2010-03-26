Тимошенко підловила Тігіпка

Лідер об`єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО нагадала віце-прем`єр-міністру України Сергію ТІГІПКУ про його передвиборчі висловлювання стосовно фінансування Державної іпотечної установи у зв’язку зі скасуванням урядом Миколи АЗАРОВА постанови попереднього Кабінету міністрів про збільшення статутного капіталу ДІУ (№ 61 від 27 січня 2010 року).

Про це йдеться у статті "Нова влада і іпотечний кредит зневіри", розміщеній на персональному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Активізуючи статутні можливості ДІУ, уряд Ю.ТИМОШЕНКО відповів на кризу, яка змушувала будівельників протягом 2009 року "заморожувати" будівництво житлових будинків на стадії навіть 70% готовності. Водночас, уряд Ю.ТИМОШЕНКО затвердив механізм розподілу квартир, добудованих за кошти іпотечної установи, серед тих громадян, які були взяті на квартирний облік до 1 січня 2009 року", - йдеться у статті.

На сайті також наголошується, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО у колегіальному режимі затверджував списки щодо розподілу квартир, аби не допустити можливих корупційних схем місцевих влад при виділенні квартир, які добудовувалися за кошти Державного бюджету.

У статті нагадується, що іпотечна житлова програма реалізовувалася в дуже важких умовах. "Тоді традиційно і ледь не кожен свій робочий день Президент Віктор ЮЩЕНКО розпочинав з призупинення дії постанов уряду, у тому числі і тієї, яку на останньому засіданні уряду Миколи АЗАРОВА було скасовано у колегіальному режимі. А це означає, що таке рішення підтримав і теперішній віце-прем`єр-міністр С.ТІГІПКО, який в статусі кандидата у президенти (це було в листопаді минулого року, коли В.ЮЩЕНКО зупинив аналогічне рішення уряду Юлії ТИМОШЕНКО про збільшення статутного капіталу ДІУ на 1 млрд. грн.) не поділяв позиції глави держави. Але тоді, напевно, С.ТІГІПКО ще не припускав, що "успішно" працюватиме в ющенківських традиціях", - сказано у статті.

У ній також наводяться слова С.ТІГІПКО, які він сказав у листопаді 2009 року. "Покупці житла як ніколи потребують підтримки – і нові, і ті, хто несе дедалі важчий тягар з обслуговування раніше взятих кредитів. І в цей час, замість узгоджених дій щодо мобілізації ресурсів на ключовому напрямі, уряд і Президент блокують надання фінансування Держіпотечній установі. Цей мільярд запустив би масу нових кредитних програм, він міг би дозволити банкам запропонувати більш м`які умови за вже виданими кредитами. Що, зрештою, підвищило б стабільність банківської системи, створило б сотні тисяч робочих місць у будівництві й виробництві будівельних матеріалів", - цитує сайт Ю.ТИМОШЕНКО висловлювання нинішнього віце-прем’єра.

"Здається, навіть для непрофесіоналів зрозуміло, що скасування постанови про збільшення статутного капіталу ДІУ може призвести до недофінансування будівельних компаній, які брали участь у програмі з будівництва житла для пільговиків. Це не просто не найкраще рішення. Воно руйнівне як для Державної іпотечної установи, так і для будівельних компаній, з якими було укладено відповідні договори, якщо не казати вже про тих громадян, які чекають на власне житло по 30 років", - йдеться у статті.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ скасував постанову попереднього уряду "Про збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи", яка була ухвалена наприкінці січня 2010 року. Цим рішенням уряд Ю.ТИМОШЕНКО збільшував статутний капітал ДІУ на 500 млн. грн. – до 700 млн. грн., що дозволяло продовжити програму будівництва житла для громадян, які роками стоять у черзі на отримання квартир, в тому числі інвалідів, чорнобильців, співробітників правоохоронних структур, багатодітних родин.

Завдяки реалізації цієї програми, до кінця 2009 року було добудовано 5561 квартиру у понад 200 об`єктах на загальну суму близько 2 млрд. грн.