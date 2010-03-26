Хорошковський визначив місію СБУ «на кожен день»

Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ дав гарантію генеральному прокурору Олександр МЕДВЕДЬКУ, що СБУ посилить боротьбу з корупцією в контролюючих органах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні розширеної колегії Генеральної прокуратури України.

«Місію Служби безпеки я бачу не в тому, щоб виявляти «податкові ями», а виявляти корупцію в Державній податковій адміністрації, інших органах. І це ми робитимемо в щоденному режимі. Я просто гарантую, що ми будемо боротися з цим явищем», - зазначив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Водночас, він висловив думку, що було б доцільно довести до відома прокурорів і контролюючих органів схеми, які дозволяють підприємствам ухилятися від сплати ПДВ або незаконно отримувати від держави його відшкодування. За словами В.ХОРОШКОВСЬКОГО, такі схеми відомі, їх приблизно до десяти.

«Якщо нова Державна податкова адміністрація працюватиме разом із прокуратурою і СБУ, то можна достатньо швидко не що знищити, а зменшити ці процеси», - зазначив голова СБУ.