У Тимошенко кажуть, що газовий бліц-криг Азарова провалився

«Анонсований газовий бліц-криг Миколи АЗАРОВА на Москву провалився», - заявив керівник штабу БЮТ, колишній перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, коментуючи підсумки візиту М.АЗАРОВА до російської столиці 25 березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, за словами О.ТУРЧИНОВА, «обіцяної знижки ціни на газ для підприємств, що належать наближеним до Партії регіонів олігархам, не надано, а перегляду газових угод не відбулося. В той же час із заяв російського керівництва випливає, що вони в обмін на газовий демпінг сподіваються на серйозні політичні поступки, які несуть пряму загрозу державному суверенітету».

Опозиція, за його словами, вимагає заслухати питання про газові переговори в парламенті – «для з’ясування ціни, яку чинний Уряд готовий заплатити за захист інтересів власних олігархів».

О.ТУРЧИНОВ також попередив, що об’єднана демократична опозиція не допустить втрати державного контролю за газотранспортною системою, будь-які форми відчуження якої прямо заборонені законом, що його було ухвалено ще 2007 року за ініціативи БЮТ.