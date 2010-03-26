У таборі Тимошенко намітився розкол?

Політрада Української соціал-демократичної партії (УСДП) ухвалила рішення про припинення своєї участі в об`єднаній демократичній опозиції, лідером якої обрано екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це сьогодні повідомляє газета "Дело" з посиланням на протокол засідання політради УСДП, який є в її розпорядженні.

"Формальним приводом для такого демаршу, згідно з текстом документа, стало те, що партію "фактично усунено від процесу формування опозиційного уряду". Керівництво політичної сили також наголосило, що 17 березня, під час підписання заяви про об`єднану опозицію, заступник голови партії народний депутат Олена ШУСТІК нібито перевищила свої повноваження і підписала документ, хоча глава партії - колишній заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК - її на це не уповноважував. Також політрадою було призначено переговорну групу у складі 5 осіб під керівництвом КОРНІЙЧУКА для проведення переговорів з різними політсилами", - йдеться у статті.

Водночас Є.КОРНІЙЧУК і О.ШУСТІК утримуються від будь-яких коментарів і не відповідають на телефонні дзвінки.

Тим часом джерело у БЮТ повідомило УНІАН, що відбулася зустріч Є.КОРНІЙЧУКА із заступником голови Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина" Олександром ТУРЧИНОВИМ. За підсумками цієї зустрічі глава УСДП відзначив, що протокол Політради буде відкликано.

"Створювати ще одну окрему опозицію, на цей раз у межах УСДП – це означає лити воду на млин ЯНУКОВИЧА, який мріє про десяток розчепірених опозиційних пальців, за ситуації, коли потрібний єдиний кулак", - цитує прес-служба БЮТ слова члена УСДП, депутата фракції БЮТ Ігоря ВОРОТНЮКА.

Представник УСДП також відзначив, що не має наміру виходити зі складу об`єднаної демократичної опозиції. На думку І.ВОРОТНЮКА, так само вчинять й інші депутати фракції БЮТ, що увійшли до складу парламенту за квотою Української соціал-демократичної партії.