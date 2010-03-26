Азаров обіцяє, що завантажить парламент серйозно

Уряд України підготував ряд законопроектів щодо дерегулювання ведення бізнесу, і зокрема, про скорочення числа ліцензованих видів діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він також повідомив, що відповідні законопроекти були схвалені сьогодні на першому засіданні урядового комітету з питань реформ.

«Ми розглянули 8 законопроектів, які зменшують число ліцензованих видів діяльності, значно спрощують ведення бізнесу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також висловив переконання, що після схвалення цих законопроектів на наступному засіданні уряду вони будуть прийняті Верховною Радою.

«Хто голосуватиме, і заперечуватиме проти дерегулювання, хто голосуватиме, і заперечуватиме проти полегшення ведення бізнесу..? Я думаю, що коаліція досить швидко, з дотриманням, звичайно, всіх регламентних норм і процедур, прийме ці закони», - заявив М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив, що підготовлені законопроекти стосовно дерегулювання бізнесу – лише «перша ластівка» уряду в процесі проведення реформ.

«Це лише перша ластівка, пов`язана з реформуванням нашої економіки. Ми завантажимо парламент серйозно», - сказав М.АЗАРОВ.