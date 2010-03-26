Європарламентарій: Україні досить скаржитися, що її не беруть до ЄС

Колишній віце-президент Європейського парламенту, член комітету у міжнародних справах Європарламенту Марек СИВЕЦЬ вважає, що Україна має припинити скаржитися, що її не приймають до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СИВЕЦЬ сказав у своєму виступі на міжнародній конференції ”Зовнішнє вимірювання нового українського дизайну. Погляд з Європи”.

“Я вважаю, що Україна має якнайшвидше завершити переговори про угоду щодо асоціації... і має припинити скаржитися на те, що не має перспектив членства, тому що це лише мотив для того, щоб нічого не робити. От не обіцяли нам членства, ми тому нічого й не робимо”, - сказав М.СИВЕЦЬ, додавши: “Ми це чули протягом 5 років від попередньої адміністрації”.

Він упевнений, що Україна за 5 років стала кращою, ніж була до “помаранчевої” революції, незважаючи на внутрішню кризу і боротьбу між Юлією ТИМОШЕНКО і Віктором ЮЩЕНКОМ. За його словами, перемога на президентських виборах Віктора ЯНУКОВИЧА означає, що вибори були вільними, і переможець одержав “членство у престижному клубі”. Тепер, на думку М.СИВЕЦЯ, команда В.ЯНУКОВИЧА має взяти на себе відповідальність за все, що було завойоване Помаранчевою революцією. “П`ять років тому було багато обіцянок і надій, і нічого практично не сталося, життя людей не покращало, корупції не стало менше”, - додав він.

На думку М.СИВЕЦЯ, необхідно почати з відновлення позицій закону. “ Я не вірю в якийсь досконалий закон, краще хай буде закон гірше, але всі поводяться згідно із законом”, - сказав він.