Янукович звільнив ще трьох губернаторів

Укази - на сайті глави держави

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив з посад трьох голів обласних державних адміністрацій. Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави. Зокрема Президент звільнив голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Миколу ПАЛІЙЧУКА, Полтавської – Валерія АСАДЧЕВА, Волинської – Миколу РОМАНЮКА. Як зазначається в указах, губернаторів звільнено у зв`язку із завершенням строку повноважень Президента України.

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