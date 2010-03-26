Регіонал - про справу педофілів: ми що, будемо чекати повноліття дітей?

Народні депутати від фракції Партії регіонів вважають за необхідне заслухати у ВР інформацію Генерального прокурора щодо розслідування справи про можливу причетність депутатів до розбещення дітей.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН сказав народний депутат від фракції Партії регіонів Володимир ОЛІЙНИК.

Крім того, за його словами, доцільно було б, аби відбулася зміна слідчого, що займається цією справою.

“Потрібно нам знову Генерального прокурора почути, в які терміни завершиться розслідування цієї справи. Ми що будемо чекати повноліття дітей?”, - сказав він. За словами В.ОЛІЙНИКА, з кожним днем конкретних доказів стає все менше. “Я вважаю, що потрібно замінити слідчого. Я з ним спілкувався, хороший хлопчина молодий, але я як людина, яка має достатньо досвіду, побачив, що у нього немає достатньо досвіду професійного та життєвого”, - сказав В.ОЛІЙНИК.

Зі свого боку народний депутат від Партії регіонів Віктор КОРЖ зазначив, що розслідування цієї справи навмисно затягується і проглядаються в цьому питання “сліди політичної корупції”. “Одна відома всім політична сила продемонструвала тут кругову поруку антигромадянську і заяви політиків з БЮТ та колишнього міністра внутрішніх справ вони чітко є підтвердженням цього”, - сказав народний депутат. Крім того, додав він, з цього питання блокується і робота відповідної ТСК ВР, яку очолює народний депутат від КПУ Катерина САМОЙЛИК. “Сьогодні можна констатувати бездіяльність нашої комісії”, - сказав він. В.КОРЖ зауважив, що друге засідання ТСК заплановане тільки на вівторок, 30 березня, але матеріали до цього засідання так і не роздані членам комісії. “Тому тема розмови для мене є невідомою”, - сказав він. Крім того, за словами народного депутата, прокуратура у письмовій формі відмовилася від співпраці з ТСК та заборонила постраждали дітям та їх рідним брати участь в засідання Комісії. “Мотивується це все таємницею слідства. Розумію, що таємниця слідства існує, але відмовлятися від співпраці з вищим законодавчим органом це незаконно”, - додав В.КОРЖ.

Під час прес-конференції депутати також наголосили і на затягування іншої резонансної справи – причетності екс-депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО до вбивства. На думку, В.ОЛІЙНИКА, якби на виборах Президента не переміг Віктор ЯНУКОВИЧ, то В.ЛОЗІНСЬКИЙ “до прокуратури не прийшов би, а прийшов на Банкову (Адміністрація Президента – УНІАН)”. Народний депутат висловив сумнів, що представники правоохоронних органів дійсно проводили розшук В.ЛОЗІНСЬКОГО. Він обґрунтував це тим, що на веб-сайті міліції Кіровоградської області, де стався злочин, не було розміщено відповідне оголошення та не було розміщено фото втікача. “У мене є версія, яка потребує перевірки, що його приховували високопосадові працівники МВС”, - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня 2009 року народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

Керівництво “Артеку”, у свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей до центру не мають жодного відношення.

Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні депутатські звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також заявив, що в скандалі фігурують троє народних депутатів.

У свою чергу 14 жовтня 2009 року міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не має доказів причетності народних депутатів до розбещення дітей.

Він повідомив, що ще в квітні 2009 року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей висунуто звинувачення і було затримано батька цих дітей – головного редактора журналу "Артек" Дмитра ПОЛЮХОВИЧА.

Довідка УНІАН. 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження Валерій Олійник.

За даним фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що має характер особливого мучення, або скоєне групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або таке, що призвело до смерті постраждалого).

3 липня Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його в суд.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Його було затримано в Києві 1 березня цього року.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.

В.ЛОЗІНСЬКИЙ продовжує перебувати в Лук’янівському СІЗО. Свою провину він досі так і не визнав. Під вартою і його співучасники - екс-прокурор Голованівського району Є.ГОРБЕНКО, єгер В.ПЕРЕПЕЛИЦЯ, помічник дільничного інспектора О.ШТУКА. Колишнього начальника райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКОГО відпущений на підписку про невиїзд.