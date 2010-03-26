БЮТ нагадує регіоналам, у чиїх руках силові структури

Сьогоднішні заяви представників Партії регіонів про так звану справу педофілів Блок Юлії Тимошенко розцінює як намагання реанімувати брутальну провокацію, безперспективність і недолугість якої є очевидною і зрозумілою. Про це повідомляє офіційний сайт політсили. БЮТ наголошує, що як за часів Ющенка, так, тим більше, і зараз - всі силові структури контролюються Партією регіонів і особисто лідером ПР Януковичем.

"Останні призначення з донецькою пропискою по всій вертикалі виконавчої влади та у правоохоронних органах свідчать про готовність нових кадрів виконувати будь-які доручення і політичні замовлення.

У той же час, недолугі фальсифікації та штучне притягнення до справи депутатів від БЮТ є зрозумілими навіть для політично зорієнтованих представників силових структур.

Жодне звинувачення не було підтверджене ні Генеральною прокуратурою, ні слідчою комісією Верховної Ради, очолюваною представником нинішньої правлячої більшості.

Навпаки, є всі підстави говорити про злочинну фабрикацію справи проти депутатів з метою компрометації політичної сили під час виборчої кампанії", - йдеться у заяві.

БЮТ звертається з вимогою публічно заслухати у Верховній Раді України Генеральну прокуратуру і парламентську слідчу комісію щодо цієї справи, вимагає "припинити знущатися над депутатами, їхніми родинами, над дітьми, та притягнути до відповідальності тих, хто сфальсифікував цю справу".