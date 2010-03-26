Вакарчук уже працевлаштувався

Трудовий колектив Львівського національного університету імені Івана Франка кандидатом на посаду ректора обрав екс-міністра освіти професора Івана ВАКАРЧУКА.

Як повідомила кореспонденту УНІАН директор центру громадських зв‘язків ЛНУ ім. І.Франка Леся БАРТІШ, за таке рішення проголосувало 87,1% делегатів Конференції трудового колективу університету, що відбулася 25 березня.

Вона поінформувала, що Конференція трудового колективу ЛНУ ім. Івана Франка ухвалила рішення обрати професора І.ВАКАРЧУКА кандидатом на посаду ректора і «рекомендувала Міністерству освіти і науки України укласти контракт із професором І.ВАКАРЧУКОМ терміном на 7 років».

Як зазначила Л.БАРТІШ, академічна громада підтримала презентовану І.ВАКАРЧУКОМ програму розвитку університету «Львівський національний університет імені Івана Франка - сучасний європейський університет».

Представник Міністерства освіти і науки України, начальник відділу керівних кадрів Ганна КІЛЬОВА засвідчила прозорість та повну відповідність нормам законодавства процедури проведення конкурсу та обрання претендента на посаду ректора ЛНУ ім. І.Франка.

12 лютого 2010 року Міністерство освіти і науки України відповідно до частини 1 статті 39 Закону України «Про вищу освіту» оголосило конкурс на заміщення вакантної посади ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Документи на участь у конкурсі подав один кандидат – ВАКАРЧУК Іван Олександрович, кандидатуру якого і підтримав колектив.

Тепер очікується підписання Міністерством освіти і науки України контракту з І.ВАКАРЧУКОМ, зазначила директор центру громадських зв’язків університету.

Довідка УНІАН: І.ВАКАРЧУК народився в 1947 році. В 2007-2010 рр. обіймав посаду міністра освіти і науки України. Протягом 1990-2007 років працював ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. Доктор фізико-математичних наук (1980). Герой України (5 березня 2007).