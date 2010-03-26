Азаров каже, що 3,8 млрд. доларів від МВФ йому не вистачить

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне істотно змінити програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«З МВФ у нас два варіанти: або продовження старої програми, або серйозне коригування і вихід на нову програму. Інших варіантів немає… Питання одне – за якою програмою ми працюватимемо, чи то за старою, чи то за новою. Я - прихильник нової програми», - сказав М.АЗАРОВ, підкресливши, що немає жодних сумнівів у тому, що співпрацю буде продовжено.

Він відзначив, що на сьогодні переговори з МВФ ведуться на рівні Міністерства фінансів і Національного банку України, і у разі потреби, на певному етапі до них може підключитися безпосередньо прем`єр-міністр.

М.АЗАРОВ підкреслив, що обсяг коштів, що надаються МВФ, визначається обсягом завдань, які необхідно розв’язати. «Ми вважаємо, що якщо йдеться про підтримку реформування української економіки, то це величезне завдання, величезна проблема, велика програма. І, зрозуміло, четвертий транш (3,8 млрд. дол. - УНІАН) за умови, що три попередні транші були просто розбазарені, певна річ, не охопить всі завдання, які стоять у процесі реформування», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що нова програма співпраці має містити і нові обсяги фінансування.

М.АЗАРОВ також наголосив, що нова програма співпраці має істотно відрізнятися від старої змістом і поставленими цілями. «Стара програма означає, що ми залишаємо старі цілі і завдання, старий зміст і лише коригуємо кількісні параметри програми. Я прихильник того, щоб між нами і МВФ була розроблена і почала діяти велика серйозна програма, яка б сприяла розвитку нашої економіки, поглибленню реформ, носила б набагато змістовніший характер, ніж та програма, яка була націлена лише на підтримку платіжного балансу або на розв’язання якихось хвилинних завдань. Я вважаю, що програма має бути перспективною», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З початку 2008 року Україна одержала вже три транші на загальну суму 12 млрд. дол.

Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року за підсумками третього перегляду програми. Місія МВФ завершила роботу в Києві наприкінці жовтня, при цьому якоїсь позитивної заяви представниками фонду про завершення перегляду зроблено не було.

Пізніше МВФ заявив про можливість відновлення роботи в Україні після формування консолідованої позиції української влади у питанні реалізації антикризових заходів і ухвалення Держбюджету-2010.

14 січня п.р. глава МВФ Домінік СТРОСС-КАН висловив упевненість, що співпраця фонду з Україною в рамках програми stand-by поновиться після завершення президентських виборів.

21 березня п.р. віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявив, що уряд України має намір домагатися збільшення чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду до 5 млрд. доларів.