В Азарова є кандидат на голову Антимонопольного комітету

Кабінет міністрів України пропонує призначити головою Антимонопольного комітету України (АМКУ) Олексія КОСТУСЄВА.

Проект відповідної постанови від КМУ зареєстровано у Верховній Раді сьогодні, 26 березня.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2008 року Верховна Рада звільнила О.КОСТУСЄВА з посади голови АМКУ у зв`язку з входженням до складу Верховної Ради за списком Партії регіонів.

Обов`язки голови АМКУ Кабмін поклав на першого заступника голови Комітету Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА.

О.КОСТУСЄВ очолював АМКУ з 2001 року.