В Азарова є кандидат на голову Антимонопольного комітету
18:02, 26 березня 2010Політика
2006 0
Добре забутий колишній...
|Олексій КОСТУСЄВ
Проект відповідної постанови від КМУ зареєстровано у Верховній Раді сьогодні, 26 березня.
Як повідомляв УНІАН, у травні 2008 року Верховна Рада звільнила О.КОСТУСЄВА з посади голови АМКУ у зв`язку з входженням до складу Верховної Ради за списком Партії регіонів.
Обов`язки голови АМКУ Кабмін поклав на першого заступника голови Комітету Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА.
О.КОСТУСЄВ очолював АМКУ з 2001 року.
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