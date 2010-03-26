Окружний адмінсуд Києва закрив справу проти Литвина

Сьогодні Окружний адміністративний суд міста Києва закрив провадження у справі, в якій об’єднано позов Миколи КАТЕРИНЧУКА та позов Романа ЗВАРИЧА до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА щодо оскарження його дій стосовно оголошення про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій. Суд вважає, що адміністративна юрисдикція не поширюється на такий вид спору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Європейської партії України Миколи КАТЕРИНЧУКА.

«Підсумок сьогоднішнього засідання є досить несподіваним: з посиланням на положення пункту 1 частини 1 статті 157 Кодексу адміністративного судочинства України ухвалою суду провадження у справі закрито, оскільки суд визнав, що цю справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства. У засіданні оголошено лише вступну та резолютивну частину, а повний текст ухвали сторони зможуть отримати 30 березня”, - сказав М.КАТЕРИНЧУК. За його словами, “у більшості своїй мотиви судового рішення наразі лишаються невідомими, хоча після закінчення засідання головуючий у справі суддя Олег БАЧУН запевнив сторони, що в ухвалі будуть викладені ґрунтовні та переконливі аргументи. При цьому головуючий також зауважив, що питання утворення і припинення діяльності коаліції депутатських фракцій є, по суті, внутрішньо-організаційними питаннями роботи парламенту. Через це, спір щодо дій головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради України не може розглядатись та вирішуватись жодним адміністративним судом».

Як вважає М.КАТЕРИНЧУК, “мотивація суду взагалі видається дивною і абсолютно незрозумілою”. “Виникає запитання: куди має звернутися людина в цій країні, аби оскаржити рішення прийняте парламентом? Якщо до прийняття Регламенту Верховної Ради не було змоги оспорювати дії чи бездіяльність парламенту то з моменту ухвалення його як закону такі підстави з’явилися», - наголосив М.КАТЕРИНЧУК.

При цьому він повідомив, що на зазначене рішення буде подану апеляцію. “Ми не збираємося зупинятися і готуємо відповідну апеляцію. Навіть якщо апеляційний суд залишить попереднє рішення, то буде відповідне звернення і до Верховного Суду. На моє переконання в цій справі потрібно поставити крапку раз і назавжди навіть з мотиву того, щоб розуміти де ж захищати свої права. А позиція суду про те, що це мовляв «не наша парафія» виглядає просто абсурдно», - додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, М.КАТЕРИНЧУК звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з проханням визнати дії В.ЛИТВИНА «щодо оголошення про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України «Національного розвитку, стабільності та порядку», які мали місце під час пленарного засідання Верховної Ради 2 березня 2010 року, протиправними і такими, що вчинені з порушенням Конституції України та Регламенту Верховної Ради України».