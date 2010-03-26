Литвин: парламент у травні ухвалить закон про держбюджет-2010

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що парламент у травні ухвалить закон про Державний бюджет на 2010 рік.

В інтерв’ю телеканалу “Рада”, він висловив переконання, що спочатку народні депутати мають розглянути Програму соціально-економічного розвитку країни, додавши, що “вона практично готова і в найближчі дні надійде до Верховної Ради”.

“Я думаю, що ми, по суті справи, повинні розглядати пакет - програму і проект бюджету”, - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, треба все зробити для того, щоб “в травні Україна врешті отримала бюджет, бо це стримує формування бюджетів на місцевому рівні”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, В.ЛИТВИН вважає, що має бути така послідовність дій: парламент ближчим часом має ухвалити Програму соціального і економічного розвитку країни на поточний рік, закон про державний бюджет та заслухати послання Президента України до Верховної Ради.

“З урахуванням цього має бути підготовлена і винесена на розгляд Верховної Ради Програма діяльності Кабінету міністрів, і потім ми маємо вийти на основні засади внутрішньої і зовнішньої політики”, - додав голова ВР.

Він також наголосив, що ще одним важливим документом, який необхідно ухвалити, є Податковий кодекс, для чого необхідно створити робочу групу із залученням представників уряду “і вийти на збалансований законопроект, який потрібен країні”.

Торкаючись питання про державний бюджет, В.ЛИТВИН нагадав, що уряд взяв на себе зобов`язання підготувати цей документ до 10-11 квітня. “Я переконаний, що ця дата буде витримана, і зараз іде інтенсивна непроста робота, оскільки потрібно зменшити бюджетний дефіцит, спрогнозувати інфляцію і, звісно, треба мати впевненість, що у нас буде розблокована робота з міжнародними фінансовими організаціями, а її можливо розблокувати тільки за єдиної умови - коли буде знайдено спільну мову з Міжнародним валютним фондом”, - сказав він.