Призначено начальника Київської обласної митниці
20:47, 26 березня 2010Політика
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Наказ голови ДМС
Київську обласну митницю очолив радник митної служби 1-го рангу Володимир АЛЄКСЄЄВ.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної митної служби України з посиланням на відповідний наказ, підписаний главою відомства Ігорем КАЛЕТНІКОМ.
Довідка УНІАН. В.АЛЄКСЄЄВ працює в органах митної служби з 1993 року. До призначення на посаду голови Київської обласної митниці працював начальником Південної митниці.
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